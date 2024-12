Attentat auf General in Moskau: Was hinter der blutigen Botschaft an Putin steckt

Kirillow ist bisher das prominenteste Opfer in einer langen Liste an Attentaten des SBU. Den stärksten Nachhall hatten bisher der Anschlag auf Darja Dugina, die Tochter des neofaschistischen Kreml-Ideologen Aleksandr Dugin, und das Attentat auf Militärblogger Wladlen Tatarskij in St. Petersburg. Beide wurden durch Bomben getötet, Dugina in ihrem Auto, Tatarskij während einer Pressekonferenz.

Der Kreml stuft das als Terroranschlag ein. In Kiew beobachtet man mit Genugtuung, denn die dortigen Behörden hatten den 54-Jährigen nur einen Tag vor dem Attentat in die Liste der Kriegsverbrecher aufgenommen – nicht aus Zufall, sondern aus Kalkül. An der Front sieht es für die Ukraine so schlecht aus wie seit Kriegsbeginn nicht mehr (siehe unten), der globale Blick richtet sich derzeit nur mehr auf Trumps Wunsch nach Verhandlungen. In dieser Gemengelage hat Kiew mit dem Attentat zumindest für kurze Zeit den Informationsraum für sich reklamiert – mit Erfolg. Denn dass vor allem in Russland über das Attentat berichtet wurde, ist in Putins Propagandawelt nicht unbedingt erwartbar. Die Invasion in Kursk, die vielen Sabotageakte auf russische Militäreinrichtungen oder die Drohnenangriffe auf Luxusvillen nahe Moskau wurden in den Medien nämlich deutlich unaufgeregter verhandelt als das jetzige Attentat.