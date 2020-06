Kirchen verwüstet: Verwirrung um Kapuzenmann

Nach dem jüngsten Vorfall wurde der Verdächtige nach einem Amtstermin im Flüchtlingslager Traiskirchen erneut festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann an einer schweren Psychose leidet. "Er sagt, Gott habe ihm das aufgetragen", erzählt ein Sprecher der Wiener Polizei. Dem 37-Jährigen konnten auch DNA-Spuren von anderen Tatorten zugeordnet werden.

Betroffen waren am 7. Februar die Pfarre St. Othmar am Kolonitzplatz in Wien-Landstraße, am 29. März dann eine Kirche in Wien-Josefstadt am Uhlplatz, außerdem in Wien-Neubau (Lazaristenkirche) sowie die Pfarrkirche Neuottakring (Familienplatz) und der Stephansdom.