Kinderhilfe-Haus: Wo Eltern schwerkranker Kinder ein Zuhause finden

Der Bedarf ist aber noch höher. "Pro Jahr gibt es in Österreich 7.000 schwererkrankte Kinder", sagt Vorständin Karin Schmidt. "Unser Ziel ist es, 50 Prozent des Bedarfs zu decken." Für einen Ausbau braucht es aber Geld. Die Ronald McDonald Kinderhilfe ist, anders als der Name vermuten lässt, ein Verein, der zu 100 Prozent aus Spendengeldern finanziert ist, die Hälfte der Spenden stammt aber von McDonalds.

In ganz Österreich gibt es fünf solcher Häuser (siehe Infokasten), jährlich kommen dort 1.700 Familien unter, um in der Nähe ihrer Kinder sein zu können.

Ein Standort in Linz ist in Planung

Die erkrankten Kinder werden in der Einrichtung als Superhelden bezeichnet. Emma, die mittlerweile vollständig genesen ist, zeige immer noch stolz ihre Heldennarbe her, die von den Behandlungen zurückgeblieben ist, erzählen ihre Eltern.

Nicht nur für die Kinder ist der Standort eine Entlastung. Die Familie T., es gibt noch eine weitere Tochter, wohnt zwar in Wien, aber doch eine dreiviertel Stunde mit dem Auto von St. Anna entfernt. Eine Distanz , die in einer monatelang währenden Ausnahmesituation zu einer gefährlichen Herausforderung werden kann.

Emma hat, wie viele Kinder in St. Anna, währen der Behandlungszeit auf den Tag hingefiebert, in dem sie endlich ins "Mäci-Haus", wie sie es nennt, durfte. Nach mehreren Wochen im Isolationszimmer war es zunächst nur eine Stunde am Tag . Sie war zu schwach, um es aus eigener Kraft über die Straße zu schaffen, Sonnenlicht galt es zu vermeiden. "Ich habe sie verhüllt mit Maske und Hut rübergetragen", sagt Papa Bernd. Und dort im Spielzimmer stand besagte Vespa - es folgte das berühmte Lächeln. "Sie durfte für fünf Minuten einfach nur ein kleines Mädchen sein."

Der Schlaf ist von Eltern in so einer Zeit generell nicht tief, aber "es ist einfacher Ruhe zu finden, wenn man weiß, dass gleich daneben ist", sagt Johanna. Andere Familien müssen teilweise sogar in andere Bundesländer ziehen, weil nicht jedes Spital auf jede der hochkomplexen Behandlungen spezialisiert ist. Auch sie kommen oft in Kinderhilfehäusern unter.

Nicht mehr zu stoppen

Bei Familie T. wurde kürzlich „Cellversary“ gefeiert – ein Jahr nach der erfolgreichen Stammzellentransplantation. Und Wirbelwind Emma ist seither nicht mehr zu stoppen: „Sie hat gelernt, dass man alles schaffen kann.“