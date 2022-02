Kindergartenkind im Freien nackt gewaschen: Betreuerin freigestellt

Dem Betreiber des privaten Kindergartens in Wien-Donaustadt, in dessen Garten ein F√ľnfj√§hriger am Montag von einer Betreuerin bei nur sieben Grad nackt gewaschen worden war, sind von der Stadt Wien nach einem Ermittlungsverfahren Auflagen erteilt worden. Dies berichtete das B√ľro des zust√§ndigen Stadtrats Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag. Die Betreuerin wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt.

Die Gratis-Zeitung Heute hatte am Mittwoch online berichtet, dass eine Passantin den Vorfall am Montag beobachtet und gefilmt hatte. An die zuständige MA11 war der Vorfall nicht gemeldet worden. Nach Kenntnisnahme des Vorfalls via Medien wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um zu klären, was genau passiert ist und welche Konsequenzen erforderlich sind, damit ein derartiger Vorfall sich nicht wiederholt, so Manfred Kling, Pressesprecher von Christoph Wiederkehr.

Zwei Inspektoren bzw. Inspektorinnen sind noch am Mittwoch in die betroffene Kindergruppe gefahren. Der Betreiber gab an, dass die Betreuerin √ľber jahrzehntelange Erfahrung verf√ľgt und in dem Verein viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet hat. Wie sie sich dazu entschlie√üen konnte, das Kind im Garten zu reinigen, sei f√ľr ihn nicht nachvollziehbar.

"Entspricht nicht dem Standard"

Laut der Betreuerin habe der Bub seinen Stuhl nicht halten können, Kind, Kleidung und Räumlichkeiten wären stark verunreinigt gewesen. Daraufhin habe sie den Buben eine Minute im Freien mit einem warmen Waschlappen vom Stuhl befreit und das Kind anschließend in der Kindergruppe abgetrocknet, aufgewärmt, mit frischer Kleidung versorgt und die Eltern informiert.

Der Verein betonte gegen√ľber der Stadt, dass dies nicht dem Standard entspricht und der Fall zum Anlass genommen wird, nochmals mit allen Betreuerinnen und Betreuern zu sprechen, um die entsprechenden Vorgaben zur Wahrung der Pers√∂nlichkeitsrechte der Kinder festzuhalten. Die Betreuerin wurde mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt.

Von Seiten der Wiener Kinder- und Jugendhilfe wurde dem Betreiber die Auflage erteilt, ein Konzept auszuarbeiten, welches derartige Vorf√§lle zuk√ľnftig verhindern soll. Konkret muss sich der Betreiber √ľberlegen, was seine Einrichtung an p√§dagogischen sowie r√§umlichen Voraussetzungen ben√∂tigt, um den Kindern eine durchg√§ngige hochqualitative Betreuung zu erm√∂glichen.