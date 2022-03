Kinderambulatorien als Initiative gegen den Kinderärztemangel

Mittwochmittag wuselt es im Kinderambulatorium Margareten. 200 bis 300 kleine Patienten werden in den hell und freundlich gestalteten Räumlichkeiten im Herweghhof in der südwestlichen Ecke des Bezirks behandelt – jeden Tag. Eine der Besonderheiten des seit November im Vollausbau laufenden Ambulatoriums: Geöffnet ist von Montag bis Sonntag.

Rund 50 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Patienten. Die Bandbreite an Angeboten ist dementsprechend groß: Von Beschneidungen bis Diätberatungen, vom Ohrringe stechen bis zur Logopädie, also Sprachheilkunde, wird hier alles unter einem Dach angeboten – und das in zwölf Sprachen.