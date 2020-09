Zwei-Klassen-Medizin: Gesundheit als Frage des Wohlstands

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verweist auf die zuletzt gesetzten Schritte, um die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in Wien zu verbessern. So habe man schon 2015 einen entsprechenden Masterplan beschlossen. In der Praxis gebe es mittlerweile verbesserte Angebote, wie die Kinder-Notdienst-Ordination im AKH und in der Klinik Favoriten.

Im November 2016 wurde zudem beim Augarten das erste Kindergesundheitszentrum eröffnet. Hier stehen neben Ärzten auch eine Pflegekraft, eine Hebamme und eine Diätologin zur Verfügung – und das bei deutlich erweiterten Öffnungszeiten.