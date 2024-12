Pleite von Kika/Leiner: Ein Schlussverkauf unter Beleidigungen und Tränen

Zu spüren bekommen das vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das merkt man: „Ich kann Ihnen nicht helfen, ich kann mir ja nicht einmal selbst helfen“, schreit eine verzweifelte Mitarbeiterin eine Kundin schon regelrecht an, die sie um Beratung gebeten hat. „Beratung gibt es hier nicht mehr. Nur noch Selbstberatung“, erklärt sie gleich darauf. Auf KURIER-Nachfrage führt Mitarbeiterin Nadja (Name von der Redaktion geändert) aus, dass alle verfügbaren Mitarbeiter entweder an der Kassa sitzen würden oder – wie sie selbst – damit beschäftigt seien, die noch in den Schränken und im Lager befindlichen Artikel in die Regale zu räumen, damit die Kunden sie sehen. „Dabei bringt das nichts. Die reißen die Kästen eh schon selbst auf“, sagt Nadja.

1.350 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Seit 23 Jahren arbeitet sie für das Möbelunternehmen. In Kürze wird damit aber endgültig Schluss sein. Mit dem Konkurs von Kika/Leiner wird Nadjas Arbeitsplatz – genauso wie der von weiteren 1.350 Mitarbeiten – verloren gehen.