Wütende Kunden: Kika/Leiner-Mitarbeiter werden als "Huren" beschimpft

Die Investorensuche für den zweiten Sanierungsversuch von Kika/Leiner ist gescheitert. Die Möbelkette hat am Mittwoch ihren Sanierungsplan zurückgezogen und Konkurs angemeldet .

Kundin: "Die Angestellten werden beschimpft"

Eine Folge des Konkurses: Laut dem Masseverwalter gibt es bei der Pleite "eine große Anzahl an geschädigten Kunden als Gläubiger, deren Anzahlung aufgrund der insolvenzrechtlichen Bestimmungen nicht rücküberwiesen werden dürfen".

Offenbar haben sich viele betroffene Kunden lautstark darüber bei Kika/Leiner-Mitarbeitern beschwert. Wie es derzeit in den Filialen zugeht, schilderte am Mittwochabend in der "ZIB2" eine Kundin.

Daniela Richter aus Wien erzählte in einem Beitrag, wie sie eine Anzahlung an die Gruppe nicht zurückerhält und eine Filiale besucht hatte, um sich zu informieren, wie es nun weitergehe. Als "traurig" und "zornig" bezeichnete die Frau die Stimmung. "Die Angestellten werden beschimpft, ganz flegelhaft angegangen und was sie alles für Huren sind. Auch telefonisch. Die haben es ganz schlimm", sagte sie.