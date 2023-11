Keplerplatz: Drogenhandel floriert weiter, Schutzzone verlängert

Seit dreizehn Monaten hängt die Verordnung der Polizei nun schon an einer Laterne am Keplerplatz. Seit weit mehr als dreizehn Monaten wird versucht, der Kriminalität rund um die Johanneskirche in Favoriten endlich Herr zu werden – bereits zum zweiten Mal wurde die Schutzzone verlängert.

Aufgrund der florierenden Drogenszene erließ die Polizei im Oktober vergangenen Jahres eine Schutzzone. „So können 150 Meter rund um eine Schule, einen Kindergarten oder einen Spiel- und Sportplatz verdächtige Personen weggewiesen werden“, erläuterte Polizeipräsident Gerhard Pürstl bei der Einführung.