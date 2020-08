Keine Schizophrenie-Therapie: Wiener randalierte auf Corona-Station

Am Dienstagabend ist der 26-jährige Wiener, der in einem psychotischen Schub eine Krankenschwester attackiert hat, von einem Schwurgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der 26-Jährige, anwaltlich vertreten von Mirsad Musliu, gab keine Erklärung ab.

Wäre der junge Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen, dann wäre der Übergriff als versuchte schwere Körperverletzung gewertet worden. Alle acht Geschworenen sprachen sich gegen versuchten Mord als Anlasstat aus, stimmten aber für eine Einweisung in eine Anstalt.

Keine Medikamente

Weil er während seines Aufenthalts auf der Corona-Station eines Wiener Spitals die Medikamente gegen seine Schizophrenie nicht bekam, ist ein 26-jähriger Mann am 25. März bei einem Schub auf eine Schwester losgegangen. Der Wiener war zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig, ein Geschworenengericht musste am Dienstag über die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entscheiden.

Wegen des Verdachts auf eine Infektion mit dem Coronavirus wurde der 26-Jährige am 24. März in das Wiener Wilhelminenspital eingeliefert. Seine Mutter - selbst Krankenschwester - rief den Notarzt, weil der junge Mann einen psychotischen Schub bekam, nachdem er eine Woche zuvor die Medikamente abgesetzt hatte. Aufgrund einer für die Krankheit typischen Katatonie, eine Art Krampfzustand der Muskulatur, begann er zu schwitzen und hoch zu fiebern. Da die Helfer am Anfang der Pandemie eher an eine Infektion mit SARS-CoV-2 dachten, kam der 26-Jährige nicht auf eine psychiatrische Station, sondern in Isolation einer Normalstation.