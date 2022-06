Kein Personal: AUA muss zwei Flüge ab Wien absagen

Am Flughafen Wien mussten am Samstag zwei Flüge der Austrian Airlines kurzfristig abgesagt werden. Wie der KURIER erfuhr, handelte es sich um die Verbindung OS853 von Wien nach Amman (Jordanien) und OS549 von Wien nach Bologna (Italien). Grund für die Absagen waren jeweils fehlendes Personal. "Wir haben kurzfristig erfahren, dass Crew-Mitglieder an Corona erkrankt sind", bestätigte eine AUA-Sprecherin am Samstagnachmittag. Ob es dadurch am Wochenende zu weiteren Flugausfällen kommen könnte, schloss sie nicht aus.

Dass die AUA generell zu wenig Personal für den Sommerflugplan habe, stellte AUA-Chefin Annette Mann zuletzt in Abrede. "Wir sind eine der wenigen Airlines, die genügend Personal für den Sommer haben", sagte Mann im KURIER-Interview. Um Engpässe zu vermeiden, seien 150 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter eingestellt worden.