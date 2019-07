Kaufsüchtiger Gewerkschafter hat 88.848 Euro aus Kassa genommen

Der Prozess gegen den ehemaligen Kassier der FSG-Gewerkschaft in der GPF (Post und Fernmeldegewerkschaft) gestaltete sich am Dienstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen als "Exkurs in die Kaufsucht", wie es Richterin Minou Aigner beschrieb.

Der Angeklagte, Helmut P., schildert: "Ich habe 70 bis 80 Uhren und jedem Familienmitglied zu Weihnachten 10 bis 15 Geschenke gemacht." Seinen begehbaren Kleiderschrank habe er mit teuren Anzügen gefüllt.