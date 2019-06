Prozess gegen Sigi Maurer: Neue Verhandlung am 16. September

Hinzu kamen medienrechtliche Anträge auf Entschädigung in der Höhe von 40.000 Euro. Der Lokalbesitzer meinte, sein PC samt Facebook-Account sei auch den Gästen zur Verfügung gestanden.

Maurer zuvor zu 7.000 Euro Strafe verurteilt

Im Oktober 2018 war Maurer wegen übler Nachrede zu 150 Tagsätzen von je 20 Euro, also 3.000 Euro, verurteilt worden, die sie an den Staat hätte zahlen müssen. Weitere 4.000 Euro für die "erlittene Unbill" sollten an den Kläger gehen. Dessen weitergehenden Ansprüche wegen angeblichen Geschäftsrückgangs wurden damals auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Zudem hätte Maurer die Kosten des Verfahrens übernehmen müssen.