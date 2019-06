Sigi Maurer kandidiert wieder für die Grünen

In einer zweiten Nachricht schrieb Maurer: "Kämpfen? Kann ich. Ich bewerbe mich auf der Landesliste der Wiener Grünen für den Nationalrat. Es liegen große Aufgaben vor uns. Ich (brenne) vor Energie für einen Wahlkampf, in dem ich, in dem wir alles geben werden. Und ich freue mich über jede Unterstützung!!"

Die 34-Jährige saß bereits von 2013 bis 2017 für die Grünen im Nationalrat, zuletzt stand sie jedoch aufgrund eines aufsehenerregenden Gerichtsverfahrens in den Schlagzeilen: Maurer bekam auf Facebook obszöne Nachrichten, klagte daraufhin den Absender. Der wurde jedoch freigesprochen, da nicht nachgewiesen werden konnte, ob nicht eine andere Person Zugriff auf seinen Computer hatte.