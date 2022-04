Kassenärzte - Wiener ÖVP warnt vor Engpass und fordert "Revolution"

Die Wiener ÖVP hat am Freitag vor einem Versorgungsengpass in Sachen Kassenärzte gewarnt. Deren Zahl nehme immer mehr ab, zugleich gebe es immer mehr Wahlärzte, kritisierten Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in einer Pressekonferenz. Um den Trend zu stoppen, müssten Stadt, Ärztekammer und Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) gemeinsam aktiv werden, forderten sie.