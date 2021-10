Kasperl, Pezi und Dagobert sind endlich wieder da

Die Vorbereitungen für das Comeback der inoffiziellen Nationalhelden laufen auf Hochtouren: Pezi, alias Alexandra Filla (47); Dagobert, alias Roman Kollmer (55) und Kasperl, alias Klaus Schaurhofer (53) legen dafür selbst Hand an. In dem runden Saal in der Urania befestigen sie mit Schraubzwingen ihr Bühnenbild.