Schönborn habe es verstanden, die Grundsätze der Religion mit dem Alltag der Menschen zu verbinden, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in seiner Ansprache. Schließlich sei er auch wiederholt als „papabile“ gehandelt worden, also im Konklave als Papst wählbar.

In die lange Reihe der Gratulantinnen und Gratulanten reihten sich an diesem Montag im Wiener Rathaus auch zahlreiche Geistliche ein. Kein Wunder angesichts des Anlasses: Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn ist zum Ehrenbürger der Stadt Wien ernannt worden.

Und er erzählt auch eine Anekdote: Als er 2007 bei einer Veranstaltung anlässlich des Besuchs von Papst Benedikt XVI. in seiner Rede Schönborn irrtümlich als Kardinal König bezeichnet habe, sei ein Raunen durch das Publikum gegangen. Kurzerhand habe der Papst selbst zum Mikrofon gegriffen: „Es gibt doch nichts Schöneres, als mit Kardinal König verwechselt zu werden.“ Ludwig tröstet: „Ich wurde jahrelang als Dr. Michael Häupl begrüßt.“ – „Aber nicht in Gegenwart des Papstes!“

Stationen eines Lebens

Christoph Schönborn wurde am 22. Jänner 1945 im böhmischen Skalsko geboren. Er wuchs in Vorarlberg auf. Nach seinem Eintritt in den Dominikanerorden empfing er 1970 die Priesterweihe. 1991 wurde er zum Weihbischof in Wien ernannt, seit 1995 ist er Erzbischof. Die Altersgrenze für Bischöfe von 75 Jahren hat er bereits Anfang 2020 erreicht und Papst Franziskus damals seinen Rücktritt angeboten. Das Kirchenoberhaupt nahm diesen jedoch nicht an. Seine Ablösung wird nun im Jänner 2025 erwartet.

Schönborn zeigt sich in seinen Dankesworten „wirklich gerührt, als böhmischer Bua Ehrenbürger der Stadt zu werden“ – und möchte sie als Laudatio auf Wien verstanden wissen. „Was Wien lebenswert macht, wird vom Engagement vieler, vieler Menschen getragen“, sagt der bekennende „langjährige Fan der MA 48“.