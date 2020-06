Kardinal-Nagl-Park bekommt ein Facelift

Auch deshalb, weil aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahl in der Umgebung immer mehr Menschen den Platz frequentieren und benutzen. „Unser Kardi ist das Herz von Erdberg“, betont der Landstraßer Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ). „Deshalb wollen wir den Kardinal-Nagl-Park für die Landstraßer noch lebenswerter machen und neu gestalten“, sagt er.

Bevor im kommenden Jahr die Baumaschen anrollen, hat die Agenda Wien Landstraße vor Kurzem eine große Mitmachaktion gestartet. In einer großen Online-Umfrage können die Anrainer und Parkbesucher erzählen, was ihnen an der Anlage gefällt und was eventuell verbessert werden soll. Mitmachen kann man über die Website agendalandstrasse.at.

Wer möchte, kann seine Vorschläge für die Neugestaltung aber auch per Mail schicken: info@agendalandstrasse.at oder direkt im Agendabüro vorbeischauen (Neulinggasse 34-36, Montags, 15 bis 18 Uhr).