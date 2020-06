Kampf um die Unentschlossenen

Zu den Prognosen: Auf Radio Wien übten sich die Bezirksvorsteher von Mariahilf und Neubau – Renate Kaufmann (SP) und Thomas Blimlinger (G) – am Montagmittag einmal mehr in Zweckoptimismus. Die Befragung werde positiv (also pro Verkehrsberuhigung) ausgehen, meinte Kaufmann. "Nicht überwältigend, aber positiv."

Zumindest dann, wenn "die ganzen jüngeren Leute, die das Projekt toll finden, auch tatsächlich den Stimmzettel ausfüllen und einwerfen", wie Grün-Doyen Alexander Van der Bellen sagt. Die Grünen setzen daher alles daran, die rund 25 Prozent Unentschlossenen unter den Teilnahmeberechtigten noch auf ihre Seite zu ziehen. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakous Appell an sie: "Auch wenn es verlockend ist: Es geht nicht darum, Haltungsnoten für die grüne Politik zu vergeben. Wer das will, kann das bei der Wien-Wahl tun. Vergessen Sie die Parteipolitik. Es geht bei der Befragung allein um die Fußgängerzone."

Bis Montag hatten die Grünen rund 20.000 ihrer angepeilten 30.000 Hausbesuche in Mariahilf und Neubau erledigt. "Der Hauptkritikpunkt, der dabei zu hören war: Warum gibt es keine Querungen?", schildert Vassilakou. Diese sollen aber kommen, sofern sie auch bei der Abstimmung mehrheitlich gewünscht werden. Im westlichen Teil der Einkaufsmeile (zwischen Andreasgasse und Kaiserstraße) soll es zumindest eine in jede Richtung geben, kündigt Vassilakou an. Im unteren Abschnitt seien zudem Maßnahmen denkbar, um den Verkehr in Richtung Gumpendorfer Straße abzuleiten.

Wie die Querungen konkret aussehen sollen, will Vassilakou gemeinsam mit Verkehrsexperten und Vertretern der Wirtschaft klären. "Das wird aber nicht lange dauern, denn alle Daten und Erfahrungen liegen schon am Tisch."