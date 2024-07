Kampagne in Wien: Gegen K.O.-Tropfen und für mehr Sicherheit in Bars

Wiens SPÖ-Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Katrin Gaál hat am Mittwoch eine Sommerkampagne gegen K.O.-Tropfen gestartet. Unter anderem werden heuer Infomaterial sowie Getränkeschutzdeckel in Bars und Clubs aufliegen sowie verteilt werden.

Auch Toiletten-Plakate und Buttons sollen auf das Thema aufmerksam machen, hieß es in einer Aussendung. Zusätzlich gebe es Info-Broschüren des Frauennotrufs.

"Wir wollen mit der klaren Botschaft, Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen" wachrütteln - und dazu aufrufen, hinzuschauen, zu handeln und zu helfen", wurde die Stadträtin zitiert. Die Tropfen seien aufgrund der Tatsache, dass sie in Mischgetränken nicht riech- und schmeckbar seien äußerst gefährlich.

Polizei sofort verständigen

Wer verdächtige Personen beobachtet, die anderen etwas ins Trinkglas geben, solle die betroffene Person umgehend informieren, das Getränk am besten ausschütten und auch andere Personen darauf aufmerksam machen, wurde betont.

Auch das Barpersonal bzw. die Polizei müsse sofort verständigt werden. Zeuginnen und Zeugen könnten außerdem helfen, wenn sie die betroffene Person sicher nach Hause oder ins Krankenhaus begleiten.

Unwohlsein, Schwindel und Übelkeit

Grundsätzlich sollen Getränke nie unbeaufsichtigt stehen, aber auch Partys bei Unwohlsein nicht alleine verlassen werden. Bei plötzlichem Schwindel, Übelkeit oder einer unbekannten, enthemmenden Wirkung sollte sich die betroffene Person an eine Vertrauensperson oder an das Barpersonal wenden, wurde informiert. Im Zweifel solle am besten die Polizei informiert werden, hieß es.