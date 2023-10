60-Jähriger in Wien von Frau mit K.o.-Tropfen betäubt

Ein 60-Jähriger Mann ist am Samstag bei einem Treffen mit einer Frau in seiner Wohnung in der Donaustadt in Wien wohl mit K.o.-Tropfen betäubt und dann beraubt worden. Der Aussage des Betroffenen zufolge, fühlte er sich nach der Konsumation eines antialkoholischen Getränks unwohl, schwindelig und benommen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter