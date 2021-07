Eine Wiese, über die man kaiserlich streitet

Das vom Team Waldners angekündigte „harmonische Miteinander“ durch „intensive“ Einbindung der Anrainer in die Planung hält Kläring außerdem für Augenauswischerei. Bisher habe sich niemand gemeldet, von der „Kaiserwiesn“ habe man nur durch Zufall erfahren, erzählt er. Darum wendet sich die Initiative nun per offenem Brief an die Leopoldstädter Bezirksvorstehung und den zuständigen Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ), um Fragen wie jene nach einem Baumschutzkonzept oder nach der angekündigten Bürgereinbindung zu klären.

Komplexe Zuständigkeit

Im Büro von Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ) wird betont, man habe bei der Prater Wien GmbH auf Verbesserungen für Anrainer und auf den Baumschutz gepocht, zuständig sei aber besagte GmbH. Diese – eine Tochter der Stadt – hat die Nutzungsrechte an der Kaiserwiese vom Stadtgartenamt abgetreten bekommen und kümmert sich um die Verpachtung.

Gemäß einer im Jahr 2015 zwischen Bezirk und GmbH geschlossenen Vereinbarung sind die Tage mit Veranstaltungen auf 60 limitiert. Doch das werde nicht eingehalten, kritisieren die Anrainer.

Bei der Prater Wien GmbH widerspricht man: „Selbstverständlich“ halte man sich an dieses Übereinkommen. Zudem seien der Baumschutz sowie die Schonung und Wiederherstellung der Wiese „auch für uns einer der wichtigsten Punkte“, heißt es gegenüber dem KURIER. Eine Abstimmung mit Bezirk und Anrainern sei darüber hinaus in Planung.

Kleinerer Rahmen

Und auch Veranstalter Waldner ist bemüht, zu kalmieren. Umwelt- und Naturschutz seien dem Team „ein großes Anliegen und Teil des Veranstaltungskonzepts“. Man setze auf konstruktiven Dialog und werde das detaillierte Konzept auf Wunsch „gerne der Bürgerinitiative gemeinsam mit der Bezirksverwaltung präsentieren“.

Zu guter Letzt betont Waldner, in diesem Jahr nur die Fläche zwischen Riesenrad und Planetarium zu bespielen. 2022 will man dann in größerem Rahmen durchstarten. Waldner: „Mit dem kleineren Start zeigen wir unsere Wertschätzung für den öffentlichen Raum und nutzen trotz größerer Möglichkeiten nur die minimal benötigte Fläche.“