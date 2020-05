Kaffee in der Rossauer Kaserne zu früh serviert?

Unter den vielen parlamentarischen Anfragen, die das Ressort von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( ÖVP) derzeit zu beantworten hat, sticht eine heraus. Da geht es nicht um spezielle Entscheidungen oder die Amtsführung von ihr, sondern um die Cafeteria in der Rossauer Kaserne in Wien, die seit dem 27. April wieder offen haben soll. Ein halbes Monat, bevor die Gastronomie wieder ihre Pforten aufsperren darf. SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer will jetzt wissen, warum hier eine Ausnahme gemacht wurde.

Für die Kaserne, die Sitz des Verteidigungsministeriums ist und im Jänner auf Rossauer Kaserne Bernadis-Schmid umgetauft worden ist, hatte Ministerin Klaudia Tanner im Zuge der Corona-Beschränkungen die Schließung der Cafeteria und auch des Indoor-Sportbereiches angeordnet.

"Verstehe das nicht"

Am 27. April soll jedoch der Betrieb wieder aufgenommen worden sein. „Ich verstehe das nicht, in der Hesserkaserne in meiner Heimatstadt, wo das Militärkommando Niederösterreich untergebracht ist, hält sich auch das Bundesheer an die Beschränkungen. Warum nicht in der Rossauer Kaserne?“, fragt sich der St. Pöltner SPÖ-Mandatar.

Deswegen hat er eine lange Latte an Fragen zusammengestellt. Die Themen reichen von den Öffnungszeiten über das Vorhandensein des nötigen Sicherheitsabstandes bis hin zu Testungen für das Servicepersonal und den notwendigen Hygienemaßnahmen.