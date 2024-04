Kabeldieb soll 52 Baustellen heimgesucht haben

Ein schon im vergangenen Dezember von der Polizei geschnappter Kabeldieb wurde durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei als besonders emsiger Baustelleneinbrecher aufgedeckt. Wie die Wiener Polizei berichtete, sollen dem 57-Jährigen insgesamt 52 Diebstähle nachgewiesen worden sein.

Noch im Vorjahr festgenommen, war den Ermittlern rasch klar, dass der Verdächtigen für eine Vielzahl von Taten in Frage kommen könnte.

Beim Verkauf geschnappt

Zuerst wurde der Mann Mitte Dezember 2023 beim Versuch, gestohlene Kabel an ein Recyclingunternehmen zu verkaufen, im Bezirk Brigittenau festgenommen. Die Beamten ermittelten dann weiter. Nun konnten dem Verdächtigen laut Wiener Polizei insgesamt 52 Diebstähle in Wien und Niederösterreich sowie auf einer Großbaustelle in Linz zugeordnet werden. Die Schadenssumme soll über 160.000 Euro betragen.