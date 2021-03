Juwelierraub am Neuen Markt: Polizei sucht Verdächtige

Am 23. Februar drangen drei Männer in einen Juwelier am Neuen Markt ein, bedrohten die Angestellten und raubten Schmuck. Wie viel die Verdächtigen erbeuteten, ist noch nicht geklärt - sie befinden sich - wie der KURIER berichtete - noch auf der Flucht. Nach dem Raub sind die mutmaßlichen Räuber in Richtung Kupferschmiedgasse gelaufen.

Nun hat die Polizei aber Fotos von Überwachungskameras gesichert und bittet um Hinweise zu den Verdächtigen. Einer der Männer soll eine Ohrenkappe und einen blau-grauen Mantel, eine dunkle Hose, graue Arbeitshandschuhe und einen weißen Mund-Nasenschutz getragen haben.