Jugendliche wollten mit Schreckschusspistole Fahrräder rauben

In der Nacht auf Sonntag ist es laut Opferaussagen zu einem Raubversuch mit einer Schreckschusspistole gekommen. Dabei forderten die beiden Tatverdächtigen in der Geblergasse in Wien-Hernals die Opfer auf, ihnen ihre Fahrräder zu übergeben.

Bei dem Vorfall um kurz vor 1 Uhr gelang den Opfern jedoch die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Verdächtigen, ein 16- und ein 17-jähriger Serbe, festgenommen werden. Eine Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Die beiden bestreiten die Vorwürfe.

