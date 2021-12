Jugendliche waren mit gestohlenem Auto unterwegs

Zwei Jugendliche sind am Freitag mit einem gestohlenen Auto in Wien unterwegs gewesen. Aufgefallen sind die Burschen, weil sie sich einer Routinekontrolle durch die Polizei in Wien-Meidling entzogen haben.

Die Flucht endete, als der 15-jährige führerscheinlose Lenker in einen eingezäunten Parkplatz einbog. Es bestand der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Die Kennzeichen am Wagen waren auch als gestohlen gemeldet.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der 15-Jährige und sein 17-jähriger Beifahrer bestritten einen Zusammenhang mit den Diebstählen. Der Lenker verweigerte eine Vorführung zu einem Amtsarzt. Zuvor hatte er „sämtliche Aufforderungen stehen zu bleiben, ignoriert“ und „mehrere Verwaltungsübertretungen“ begangen, berichtete die Polizei am Samstag.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die jungen Männer auf freiem Fuß angezeigt. Kennzeichen und Auto wurden den rechtmäßigen Besitzern übergeben.