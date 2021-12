Betrug in Wien: Weiteres Opfer von falschen Polizisten

Am vergangenen Mittwoch wurden drei Fälle von schwerem Betrug in Wien bekannt, bei denen sich die Betrüger als Polizisten vorgestellt und so mindestens 150.000 Euro ergaunert haben.

Die "falschen" Polizisten haben den älteren Pensionisten erzählt, dass ihre Wohnung im Fokus von Einbrechern sei. Die Betrugsopfer haben dann ihr Erspartes oder Wertgegenstände entweder vor die Tür gestellt oder sogar persönlich an "Kollegen" von den Fake-Polizisten übergeben.