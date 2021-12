Brigittenau: Kinderpornografische Dateien bei Mann gefunden

In Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Sicherheitsbehörden konnte die Wiener Polizei einen mutmaßlichen Besitzer von Kinderpornografie ausforschen.

Von den amerikanischen Kollegen kam die Information, dass ein Mann in Wien Ende Juni kinderpornografische Dateien herunter- und hochgeladen haben dürfte.

Am Mittwoch, dem 1. Dezember, führten die Ermittler für Sexualdelikte eine Durchsuchung an der Wohnadresse des 23-jährigen Mannes durch. In seiner Brigittenauer Wohnung konnte eine unbekannte Zahl an Dateien sichergestellt werden, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen sei. Der Rumäne zeigte sich geständig, bestätigte eine Polizeisprecherin.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: