Heroin verkauft: Mutmaßliche Dealer festgenommen

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag hielt die Polizei in Neubau einen mutmaßlichen Drogendealer an. Der Mann versuchte sofort zu flüchten, konnte aber schnell gefasst werden.

Bei einer Personendurchsuchung stellten die Beamten rund 150 Gramm Heroin und bei einer späteren Hausdurchsuchung weitere rund 750 Gramm Heroin und Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich sicher.