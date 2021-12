NEOS-Landessprecher: Wiederwahl für Wiederkehr

Der Landessprecher der Wiener NEOS, Christoph Wiederkehr, ist am Samstag im Rahmen einer Online-Mitgliederversammlung der Wiener NEOS wiedergewählt worden. 95,7 Prozent der Teilnehmer votierten für ihn.

Im Rahmen des pinken Events, das mit einem Parteitag vergleichbar ist, stellte sich Wiederkehr erstmals der Wiederwahl. Die Spitzenfunktion hat er seit 2018 inne.

Wiederkehr war damals auf Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger gefolgt, die - nach dem Abgang von Matthias Strolz - neue Bundesparteichefin wurde. Der Wiener NEOS-Chef bekleidet in der Bundeshauptstadt inzwischen das Amt des Vizebürgermeisters, nachdem die SPÖ sich im Vorjahr für eine Koalition mit den Rathaus-Pinken entschieden hatte.

Wiederkehr bedankt sich in einer ersten Reaktion bei den Mitgliedern: „Ich freue mich über den großen Rückhalt für unseren Kurs,mit Mut und Zuversicht für den Fortschritt in Wien zu kämpfen - und auch, in diesen schwierigen Zeiten, mit ruhiger Hand und Stabilität zu regieren.“ Wien sei ein Gegenmodell zur instabilen Bundesregierung, so der Neos-Landessprecher.