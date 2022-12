Jugendliche nach Paketdiebstahl festgenommen

Mehr als 18 Millionen Pakete sollen laut Prognose der Post im Dezember verschickt werden – das ruft auch Kriminelle auf den Plan. Eine Augenzeugin beobachtete am Sonntag in Floridsdorf, wie drei Jugendliche im Bereich Satzingerweg in die Postkästen eines Mehrparteienhauses eingebrochen sein sollen.

Sie wandten dabei eine Betrugsmasche an, über die der KURIER bereits berichtet hatte. "Die Jugendlichen haben die Abholscheine aus dem Briefkasten herausgefischt und damit die Pakete aus den Abholstationen gestohlen", heißt es bei der Polizei.

Verdächtige flüchteten

Die drei Tatverdächtigen im Alter von 13,14 und 15 Jahren ergriffen laut der Augenzeugin nach dem Diebstahl die Flucht. Die Polizei führte sofort eine Fahndung durch, die wenig später erfolgreich war: Der 14-Jährige sowie der 15-Jährige wurden in der Nähe des Tatorts angehalten und vorläufig festgenommen.

Bei einem der Tatverdächtigen wurden diverse Briefe sichergestellt - und eine verpackte Kennzeichenhalterung. Alle drei waren geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

Das Diebesgut konnte ihren rechtmäßigen Besitzern bereits zurückgegeben werden.

