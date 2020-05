Richterin will Kids einsperren

Die Wiener Jugendrichterin Beate Matschnig will nicht warten, bis problematische Kinder mit ersten kriminellen Erfahrungen „endlich strafmündig sind“ und im Jugendgefängnis landen. Sie will auch Strafunmündige (unter 14 Jahren) einschließen. Für ganz kurze Zeit, ohne Gitterstäbe, ohne Bewachung, „so wie wenn die Eltern sagen: ,Heute abend gehst du nicht weg‘, und dann die Wohnungstür zusperren.“

Dass das ausgerechnet Matschnig fordert, die den Wirbel um die Zustände in der Jugendhaft mit Vergewaltigungen unter den sich selbst überlassenen U-Häftlingen in Sechs-Mann-Zellen ausgelöst hat (siehe Zusatzbericht rechts), mag verwundern. Doch die Jugendrichterin hat sich erfolgreiche Modelle in Skandinavien und der Schweiz angeschaut. Dort werden auffällige Kids von der Straße geholt und in Wohngruppen kaserniert, bis man ein Umfeld für sie geschaffen hat. „Dafür reichen drei Wochen, in dem Alter baut man schnell eine Beziehung auf.“

Solche Wohngruppen müssten auch als Alternative zur U-Haft für strafmündige Täter ausgebaut werden. Im Justizministerium wird überlegt, bei schweren Fällen nach Ermessen des Richters die elektronische Fußfessel einzusetzen.