Jugendarbeit in Wien: Fachstelle im Kampf gegen Extremismus gegründet

Angekündigt wurde die Fachstelle nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober und den anschließenden Demonstrationen. Nach dem Überfall hätten Menschen auch in Wien den Terror verherrlicht, sagt Wiederkehr. „Dagegen gibt es nur eine Waffe und die heißt Prävention. Wir müssen schneller sein als die Extremisten.“

800 Beschäftigte betroffen

Im Bereich der Schule hat die Stadt ein „Gewaltschutzpaket“ geschnürt. Nun wurde mit der neuen Fachstelle der außerschulische Bereich ins Auge gefasst. Für die 800 Beschäftigten, die in der offenen Jugendarbeit oder in den Jugendzentren tätig sind, sollen etwa Weiterbildungen und Workshops organisiert werden. Informationsmaterialien sollen ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. Konkret gehe es also darum, Menschen, die täglich und unmittelbar mit Jugendlichen arbeiten, weiterzubilden und zu sensibilisieren, sagt Manuela Smertnik, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Jugendzentren. Der Verein ist für die inhaltliche Umsetzung zuständig.