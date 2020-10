Josefstadt: Das ewige Match zwischen Grünen und ÖVP

Ein knappes Rennen sind die Josefstädter gewohnt.

Das war 2005 so, als zum ersten Mal ein Grüner den Bezirk holen konnte. Das war 2010 so, als sich die Grünen im 8. Bezirk zerstritten hatten und Veronika Mickel den Bezirk für die ÖVP eroberte. Das war 2015 so, als Mickel erneut die Wahl für sich entschied. Und das war vergangenen Sonntag so, als die Grünen den Bezirk wieder zurückeroberten.

2005 kam die Liste PRO (die später in der ÖVP aufging) bei ihrem ersten Antritt auf 29 Prozent der Stimmen; die Grünen auf 32,26 Prozent. Mit Heribert Rahdjian wurde erstmals ein Grüner Bezirkschef in der Josefstadt. Seit 1945 war sie stets schwarz regiert gewesen.

Doch Rahdjian zerstritt sich mit den Grünen, trat mit eigener Liste an und ebnete so 2010 Veronika Mickel-Göttfert den Weg in die Bezirksvorstehung: Mit seiner Liste ECHT kam Rahdjian auf 11,63 Prozent der Stimmen, die Grünen verloren 8,08 Prozentpunkte und hielten bei 24,23 Prozent. Und die ÖVP? Die zog vorbei, mit 27,53 Prozent.