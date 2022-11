Ein alkoholisierter Wildpinkler ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Josefstadt auf einen Polizisten losgegangen. Anrainer alarmierten die Exekutive, nachdem der Mann in der Blindengasse gegen 1.30 Uhr laut herumschrie.

Polizist verletzt

Als er dort gegen die Hausmauer urinierte, forderten ihn die Beamten auf, sich auszuweisen. Daraufhin beschimpfte er die Polizisten wüst und schlug einem mit der Faust auf den Unterkiefer und gegen die Brust. Der Polizist erlitt Verletzungen am Unterkiefer.

Der 33-jährige Österreicher wurde festgenommen.