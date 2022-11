Polizisten haben Samstagabend am Bahnhof von Wien-Floridsdorf eine Schwerpunktaktion bezüglich illegaler Pyrotechnik gemacht. Beamte der Bereitschaftseinheit bemerkten, dass in letzter Zeit öfters Jugendliche mit dem Zug Böller aus Tschechien einführten, die erst ab 18 Jahren gekauft werden dürfen bzw. dafür Sachkenntnis benötigt wird. Ein 16-Jähriger saß mit einem Rucksack voller Knallkörper im Zug. Die Pyrotechnik wurde ihm abgenommen, der Bursche angezeigt.

Der 16-Jährige wurde in einem Zug dabei beobachtet, wie er versuchte, einen Rucksack zu verstauen, so die Polizei. Darauf angesprochen, stritt der Bursche die Tat ab. Nach kurzer Zeit gab er jedoch zu, einige illegale pyrotechnische Gegenstände in Tschechien gekauft zu haben. In der Tasche waren Feuerwerkskörper, die erst ab einem Alter von 18 Jahren gekauft werden dürfen. Darunter befanden sich auch starke Doppelblitzknaller, die bei Detonation starke Schäden verursachen können.