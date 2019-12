Jetzt ist es fix: Christine Nöstlinger bekommt Park, Gasse und Campus

Bekannt war es schon lange, am Mittwoch folgte die offizielle Beschlussfassung im Kulturausschuss: In Wien werden nun 18 Verkehrsflächen offiziell nach bedeutenden Persönlichkeiten (um)benannt.

Österreichs wichtigste Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger wurde bereits im September dieses Jahres mit der Christine-Nöstlinger-Gasse in Floridsdorf geehrt. Nun wird auch der Bildungscampus im Nordbahnviertel in der Leopoldstadt (Taborstraße 120) ihren Namen tragen. Genauso wie der sogenannte Lidlpark in Hernals, in dessen Nähe Nöstlinger aufwuchs.

"Ich freue mich ganz besonders über diese Namensgebung, weil Christine Nöstlinger nicht nur zu meinen Lieblingsschriftstellerinnen zählt, sondern ihre Bücher und Geschichten Kinder stark machen“, sagt Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ( SPÖ).