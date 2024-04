Wie das Wiener Café Volkstheater mit Jazz in die Woche startet

Die Kellnerin serviert den Rotwein. Die Quiche am Nebentisch duftet. Doch der Gast, der sie bestellt hat, vergisst zu essen. Er wippt mit den Füßen im Takt. Immer wieder trudeln neue Besucher im Café Volkstheater ein. Die Musiker stört’s nicht, dass die Tür oft auf- und zugeht. Sie spielen Jazz während gegessen, getrunken und manchmal auch getratscht wird. „Bekömmliches“, wie der Schlagzeuger Joris Dudli über die Musikauswahl sagt. „Keine Künstlerverwirklichung.“ Es ist Montag und damit Jazz-Abend im Lokal in der Neustiftgasse 4.

Der gebürtige Schweizer Dudli hat’s erfunden. Seit November tritt er mit Larry Lofquist – am Piano – und Tjan Šoštarič – am Bass – auf. Das ist das fixe Trio. Aber auch Sängerinnen und Sänger bekommen eine Bühne. Daher der Name der Veranstaltung: Singer’s Delight. „Wir kommen drauf, wie viele gute Sängerinnen es in Wien gibt.“