Jägerball: Aktivisten demonstrierten vor Wiener Hofburg

Als die prominenten Gäste am Montag in der Hofburg eintrafen, mussten sie auch an einer Reihe von Demonstranten vorbei. Der "Verein gegen Tierfabriken" hat bereits im Vorfeld zur Demonstration eingeladen.

Etwa ein dutzend Tierschützer waren vor Ort und hielten Banner und Schilder in die Höhe, auf denen sie für Jagdverbote plädierten. Mit Aufschriften wie "F*uck Jagd" oder "Jagdverbot auf Zuchttiere" versuchten sie, auf Tierschutz aufmerksam zu machen.