Trotz Anti-Gewalttraining: IS-Mann Lorenz K. fantasierte in Zelle von Nagelbombe

Lorenz K. war noch ein Teenager, als er 2018 erstmals Mal wegen terroristischer Vereinigung verurteilt wurde. Neun Jahre fasste der mittlerweile bullige 25-Jährige aus, der nicht mehr an den schmächtigen Burschen von damals erinnert.

Der IS-Anhänger stiftete unter anderem einen damals 13-jährigen Deutschen an, einen selbstgebauten Sprengsatz auf einem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu sprengen. Dass damals niemand verletzt wurde oder starb, lag nur daran, dass die Zündung der Bombe scheiterte. Weitere Attentate plante der radikalisierte Islamist ebenfalls.

Wirklich geläutert dürfte Lorenz K. die mittlerweile sechsjährige Haft nicht haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm nämlich zur Last, nach seiner ersten Verurteilung im Gefängnis eine Terrorzelle gebildet und die IS-Ziele weiter verfolgt zu haben. Im Kern der Anklage geht es um Bestimmung zum Mord und Bestimmung zur vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel. Der Prozess ist im Finale Am Mittwoch, dem letzten Verhandlungstag, wurde deshalb ein in Deutschland inhaftierter Zeuge via Videochat befragt. Diesen soll K. aus der Justizanstalt heraus rekrutiert haben. Der mittlerweile 24-jährige Ibrahimi V. machte bei seiner Befragung von Anfang an kein Geheimnis aus der damaligen Gesinnung: "Wir haben zu hundert Prozent über radikalislamische Inhalte gechattet." Im Detail könne er sich aber nicht mehr erinnern.

Richterin und Staatsanwalt halfen dem jungen Mann, der angibt inzwischen nichts mehr mit der Szene am Hut zu haben, auf die Sprünge. Chats wurden verlesen, in denen die Rede ist von den Feinden des IS, Allahs und dem feindlichen Westen. Man träume davon, Ungläubige mit dem Gewehr abzuknallen, schreiben sich die beiden über den Nachrichtendienst Telegram, über den sie sich auch kennengelernt haben wollen. Eigenwilliger Humor Dass Lorenz K. den Eindruck hatte, mit einem Gleichgesinnten zu schreiben, zeigt auch folgende Nachricht: "Ich mache seit sechs Jahren Anti-Gewalttraining. Und was hat es geholfen?" Wenig später schickte K. das Foto einer Nagelbombe.

Manche der Nachrichten hätten einen "humoristischen Unterton" entgegnet der Zeuge auf Nachfrage von Verteidiger David Jodlbauer. Dass K. ihn anstiften haben wolle, davon sei er aber überzeugt. Das belegen Nachrichten, in denen die Rede vom Märtyrertod im Kampf gegen die Ungläubigen ist. Verbale Entgleisung Verlesen wurden schließlich auch Nachrichten an den Zweitangeklagten - er teilte sich mit dem verurteilten Hassprediger Mirsad Omerovic die Justizanstalt und soll sich mit Lorenz K. darüber unterhalten haben, wie man am einfachsten Ungläubige tötet. "Feuer ist eine gute Waffe", schrieb ihm K. Dazu ein passendes Video. An dieser Stelle hakte der Staatsanwalt für "ein paar kurze Fragen" an den Hauptangeklagten ein. Kurz dann auch deren Beantwortung, denn einmal mehr - bereits an früheren Verhandlungstagen kam es zu Schreiduellen - hat sich der rund 120 Kilo schwere Angeklagte mit dem kurzgeschorenen Haar und dem auffälligen Kinnbart nicht im Griff. "Was reden Sie für eine Scheiße, für eine blöde?", platzte es aus ihm heraus, als Staatsanwaltschaft Johannes Winkelhofer ihn damit konfrontierte, dass er immer Jüngere anschreibe und rekrutiere. Die vorsitzende Richterin drohte mit einem Saalverweis.

Als Winkelhofer den IS-Anhänger dann auch noch zu einem Instragram-Posting befragte, in dem "zum Schlachten Ungläubiger" aufgerufen wird, verweigert K. die weitere Befragung endgültig. "Ich will von dem keine Fragen beantworten", meint der 25-Jährige trotzig. Es folgte die Verlesung des Akts, am Nachmittag finden noch die Schlussvorträge. Was droht bei einer Verurteilung? Mit einem Urteil in dem Prozess ist erst am Abend zu rechnen. Bei einer anklagekonformen Verurteilung müsste der 25-Jährige, dessen reguläres Strafende Ende Oktober 2026 wäre, mit weiteren zehn bis 20 Jahren oder gar lebenslanger Haft rechnen. Geständig ist K. lediglich zum Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation.