Terrorprozess gegen ehemaligen IS-Teenager Lorenz K.: So wurde er entlarvt

Am zweiten Verhandlungstag gegen den mittlerweile erwachsen gewordenen IS-Anhänger (erneut wird er mit Handfesseln, Bauchgurt und Fußfesseln vorgeführt) im Landesgericht für Strafsachen in Wien kommt ein Verfassungsschützer zu Wort. Und er schildert, dass es purer Zufall war, dass Lorenz K. erneut als mutmaßlicher Terroranhänger ausgeforscht werden konnte.

Die Person dahinter hielt sich bedeckt. Doch sie machte Fehler. So wurde etwa ein Bild aus einer Zelle gepostet. Zu sehen war auch ein markanter Brandfleck. Doch das reichte nicht, um die Suche zu erleichtern.

Bei der Auswertung von Chats allerdings kam man der Sache näher. "Ich selbst war bei der Handyauswertung von Lorenz K. im Jahr 2017 beteiligt", schildert der Verfassungsschützer. Damals wollte der Angeklagte einen 13-jährigen Deutschen dazu anstiften, eine selbstgebaute Bombe am Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen in die Höhe gehen zu lassen. Es passierte nur deshalb nichts, weil die Zündung der Bombe scheiterte. "Damals habe ich ein Gefühl dafür bekommen, wie er schreibt", erzählt der Mann.

Zelle durchsucht

Und die Erinnerung ist geblieben. Bei Durchschau der neuen Chats entdeckte er Ähnlichkeiten, die erneut auf Lorenz K. deuteten. "Schlussendlich war es ein Glückstreffer", beschreibt er. Bei der folgenden Hausdurchsuchung in der Justizanstalt Karlau (Lorenz K. sitzt eine neunjährige Haftstrafe ab, Anm.), wurde ein Handy gefunden.

Justizwachebeamte wiesen die Ermittler zudem auf einen ehemaligen Zellengenossen hin. Auch bei ihm fand sich ein Handy. Der Mann sitzt nun neben Lorenz K. auf der Anklagebank.