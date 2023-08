Wieder Terrorverdacht: Neue Anklage gegen Lorenz K.

Lorenz K. ist erwachsen geworden. Doch seine Radikalität hat sich nicht geändert. Im Alter von 19 Jahren wurde er in einem Terrorprozess in Wien zu neun Jahren Haft verurteilt. Unter anderem wollte er einen 12-jährigen Deutschen dazu anstiften, einen Selbstmordanschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen durchzuführen. Die Strafe sitzt er noch immer ab. Doch auch vom Gefängnis aus soll Lorenz K. weiterhin aktiv gewesen sein. Der mittlerweile 24-Jährige muss sich daher in Kürze einem neuen Terrorprozess in Graz stellen.

Laut Anklageschrift soll Lorenz K. (vertreten von Rechtsanwalt David Jodlbauer) aus seiner Zelle heraus erneut versucht haben, bisher noch teils unbekannte Menschen zu Anschlägen zu animieren.

