International gesuchte Frau in Wien-Favoriten festgenommen

Eine 57-jährige Frau soll in Rumänien von Jänner bis April 2006 als Geschäftsführerin einer Scheinfirma Geschäfte mit nicht gedeckten Konten geführt haben. Deswegen sollte sie dort einen neunjährige Haftsstrafe wegen gewerbsmäßigen Betrugs und wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung antreten, tauchte aber davor unter. Seither wird sie mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.

Auslieferung

Nun ist die Frau in Wien aufgetaucht und die Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamts schnappten zu: In einer Wohnung am Antonsplatz in Favoriten. Sie wurde bis zur Auslieferung nach Rumänien in eine Justizanstalt gebracht.