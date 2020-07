Inselfest-Auftakt: Wo heute die Musik spielt und welche Warnung es gibt

Das große Fest wurde Corona-bedingt abgesagt. Dafür ist es von 1. Juli bis 18. September das längste Donauinselfest aller Zeiten. Die 20. Auflage der Freiluftveranstaltung kommt in die Grätzel, wo auf Märkten, in Parks und auf sonstigen Freiluftflächen kleinere Konzerte von heimischen Künstlern stattfinden werden.

Der Tourbus mit den Musikern an Bord startet täglich um 14 Uhr und ist dann bis 21 Uhr unterwegs. Geplant sind immer zwei bis drei Stopps samt Konzerten. Der Auftakt findet bereits heute in Wien-Donaustadt beim Sparefroh Spielplatz gegenüber des Arbeiterstrandbads statt. Dort wird ab 14 Uhr die Neo-Swing-Band DELADAP spielen. Später, um 19 Uhr, spielt dieselbe Gruppe dann noch am Wallensteinsplatz in Wien-Brigittenau.

Mini-Konzerte

Die Konzerte sollen jeweils nur 20 bis 30 Minuten dauern, um allzu große Menschenansammlungen zu vermeiden. Sofern es doch einmal zu einem gesundheitlich bedenklichen Besucheransturm kommt, behält man es sich vor, Konzerte abzubrechen.

Die genauen Locations und Bands werden immer erst am Tag des Auftritts via Social Media bekannt gegeben. Auch diese Maßnahme soll dazu beitragen, dass nicht zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen.