Infektionswelle: 15 Prozent der Wiener Schulen mit Maskenpflicht

Die Winter-Infektionswelle bringt die Maske wieder an Schulen. Wie Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer in Österreich ausfĂŒhrte, hĂ€tten zehn bis 20 Prozent der Schulen in der Bundeshauptstadt temporĂ€re Maskenpflicht angeordnet. Etliche hĂ€tten dies aber bloß fĂŒr gemeinsame Feiern eingefĂŒhrt.

Bei den Infektionen handelt es sich nicht nur um Corona sondern auch um Erkrankungen wie die Grippe oder RS-Viren. Himmer betont, dass es in den meisten FĂ€llen eben um diese Dreifachbelastung gehe. Vor den Ferien sollten Infektionen verhindert werden. Von der Infektionswelle betroffen sind auch PĂ€dagogen. Etwa zehn Prozent der Lehrer sind laut dem Bildungsdirektor erkrankt. Schul- oder Klassenschließungen soll es aber keine geben.