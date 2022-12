Mord an Wiener Schulwart: 30.000 Euro Belohnung für Hinweise

Im Fall des 46-jährigen Schulwarts, der am 31. März 2022 von Schulpersonal mit Stich- und Schnittwunden gefunden wurde und später starb, gibt es offenbar immer noch keinen entscheidenden Ermittlungsdurchbruch. Wie die Krone berichtet und dem KURIER bestätigt wurde, hat die Polizei nun 30.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt. Die Wiener Polizei hat die Summe mittlerweile bestätigt.

Suche nach Kapuzenmann

Als das Opfer Ende März in der Volksschule in der Hoefftgasse gefunden wurde, half auch eine sofortige Reanimation nichts. Zwei Zeugen gaben damals an, zwischen 6.25 und 6.30 Uhr einen Mann beim Hinausgehen durch den Haupteingang der Schule gesehen zu haben. Dieser gehörte offenbar nicht zur Schule. Die Verdächtige verließ das Schulareal in Richtung Muhrhoferweg.

Er wurde als schlank und rund 1,75 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er hatte einen "jugendlichen Gang" und war mit einem vermutlich dunklen "Hoodie" bekleidet. Er trug die Kapuze über den Kopf gezogen und eine weiße FFP2-Maske.

Die Polizei ersuchte um Hinweise - auch anonym - unter der Telefonnummer 01-31310-33110 oder 01-31310-33111.

