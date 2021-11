In Wiens Straßen leuchten wieder die Weihnachtslichter

Coronabedingt fand das traditionelle Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen am Freitag auch heuer wieder in kleinem Rahmen statt.

„Gerade in diesen uns alle sehr fordernden Zeiten soll die festliche Beleuchtung vor allem auch Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen. Es ist wichtig, dass - allen Widrigkeiten zum Trotz - den Menschen die Freude an der weihnachtlichen Zeit nicht genommen wird“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) .

„Wir haben in dieser Pandemie schon einen weiten Weg zurückgelegt, viel Erfahrung gesammelt und ich hoffe daher, dass wir diesen Winter ohne Zusperren bewältigen können. Wiens Unternehmen werden alles dafür tun, dass sie ihren Kunden und Mitarbeitern einen sicheren Aufenthalt in den Betrieben bieten“, betont Wiens Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck.