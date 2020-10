Sternschnuppen statt Finsternis: Weihnachtsdeko ist gerettet

Wie berichtet, war die Anschaffung einer neuen Beleuchtung notwendig gewesen, weil die alte keine Genehmigung vom Magistrat mehr bekommen hatte. Und eine neue kostet 100.000 Euro, wovon 50.000 von Wirtschaftskammer und Wirtschaftsagentur gefördert werden. Denn Rest hätten die Betriebe selbst berappen müssen. Für viele nicht leistbar. Schon gar nicht heuer. Daher sprangen Sponsoren und die Bezirksvertretung ein.

Damit werden wohl in fast allen der 33 Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete festlich erstrahlen, denn auch in der Wollzeile – wo die alte Beleuchtung ebenfalls keine Genehmigung mehr bekommen hat, will man auf Lichter nicht verzichten.