Wo es in Wien heuer keine Weihnachtsbeleuchtungen geben könnte

In der Währinger Straße wie in der Wollzeile hofft man, die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung noch irgendwie zusammenzukratzen. „Wir wollen das wirklich um alles in der Welt“, sagt Magda Hassan. „Aber leider ist es nicht mehr unvorstellbar, dass wir heuer keine Weihnachtsbeleuchtung haben.“

Bis nächste Woche soll die Entscheidung fallen.

In der Währinger Straße hat Michael Richter nun sogar schon Ärzte und Chefs von Wirtschaftskanzleien um Sponsoring gebeten, obwohl für deren Geschäft ja nun wirklich keine Weihnachtsstimmung nötig ist.

Das Gute ist: Manche haben tatsächlich etwas zugeschossen.

Dass in anderen Bezirken die Weihnachtsbeleuchtung ausfinanziert ist, hat übrigens die unterschiedlichsten Gründe: In der Hütteldorfer Straße und in der Landstraßer Hauptstraße hat man sich durch abgesagte Veranstaltungen so viel Geld erspart, dass die Weihnachtsbeleuchtung drin ist. Und in der Neubaugasse – wo heuer 44 Herrnhuter Sterne mehr aufgehängt werden – hat der Bezirk 30.000 Euro für eine Reparatur zugeschossen.

Auch in der Josefstadt gab es eine finanzielle Spritze vom Bezirk: Dort wird heuer nach zwei Jahren Pause erstmals wieder Weihnachtsbeleuchtung montiert.